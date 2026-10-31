Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 21 bin 350 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasadaki işlem hacmi 5 milyon 828 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı ise 273 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 828 bin 550 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 708 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 417 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 282 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 290 bin 422 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 232 bin 994 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı

Bıçaklı kavganın ardından cip 3 kişiye çarptı! O an kamerada
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Ümraniye'de asistan doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İkisi de aynı hastanenin obezite polikliniğinde tedavi gördü

Doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İşte yöntemleri
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden

Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isim hakkında olay gelişme
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu