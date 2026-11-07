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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 395 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 395 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasadaki işlem hacmi 6 milyon 648 bin 770 lira, gaz ticaret miktarı ise 326 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 395 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 648 bin 770 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 265 bin 563 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 395 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 326 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 414 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 375 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 67 bin 899 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 103 bin 758 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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