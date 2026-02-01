Haberler

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 487 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 3 milyon 313 bin 327 lira oldu ve piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış ve satış fiyatları tespit edildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 313 bin 327 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 58 bin 684 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 211 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 762 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 259 milyon 344 bin 907 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 259 milyon 320 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
