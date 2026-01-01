Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 54 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 31 milyon 24 bin 734 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 24 bin 734 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 29 milyon 544 bin 993 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 167 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 723 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 305 milyon 3 bin 486 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 304 milyon 398 bin 540 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
