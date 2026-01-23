Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 183 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 535 bin 131 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 600 bin 808 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 183 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 892 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 473 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 309 milyon 652 bin 468 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 309 milyon 440 bin 292 metreküp olarak kayıtlara geçti.