Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 453 lira 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 9 milyon 297 bin 116 lira olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 297 bin 116 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 370 bin 247 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 453 lira 98 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 646 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 176 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 731 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 268 milyon 143 bin 166 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 268 milyon 72 bin 1 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

