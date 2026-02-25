Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 705 lira olarak tespit edildi. İşlem hacmi 2 milyon 838 bin 65 lira olarak gerçekleşti ve gaz ticaret miktarı 193 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 705 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 838 bin 65 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 712 bin 75 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 705 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 193 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 440 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 969 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 234 milyon 126 bin 215 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 234 milyon 124 bin 186 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı