Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 231 lira 70 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 2 milyon 575 bin 938 lira oldu. Dengeleme gazı alış ve satış fiyatları da açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 231 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 575 bin 938 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 847 bin 848 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 231 lira 70 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 181 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 943 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 520 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 308 milyon bin 791 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 308 milyon 338 bin 398 metreküp olarak kayıtlara geçti.

