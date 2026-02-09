Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 540 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi, bir önceki güne göre önemli bir artışla 5 milyon 149 bin 860 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 149 bin 860 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 910 bin 968 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 267 lira, satış fiyatı ise 13 bin 813 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 207 milyon 704 bin 48 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 207 milyon 651 bin 921 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
