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SPK'den dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendilerini kurul yöneticisi veya çalışanı olarak tanıtarak para, bağış veya maddi talep eden dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. SPK, bu tür taleplerin kesinlikle kurumla ilgisi olmadığını ve mağdurların adli mercilere başvurması gerektiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kurulun ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

SPK, dolandırıcılık girişimlerine yönelik açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Son dönemde, kendilerini SPK yöneticileri, çalışanları veya bunların yakınları olarak tanıtan, ayrıca kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın isim ve unvanlarını kullanarak kişi ve kuruluşlardan çeşitli gerekçelerle para, bağış veya çeşitli taleplerde bulunulduğuna ilişkin bildirimler alınmaktadır." denildi.

Kurulun ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu ve benzeri girişimlere kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili adli mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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