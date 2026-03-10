Haberler

SPK'den telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı ve şüpheli taleplere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

SPK'den telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler."

Kaynak: AA / Yunus Türk
