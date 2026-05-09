SPK Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, Mahmut Sütcü atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu