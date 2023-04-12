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Son Dakika: TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim

Ekonomi Haberleri

Son dakika: TOKİ, 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Kalan borcunu peşin ödeyene konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim sağlanacak. Arsalarda peşin ödeme yapan vatandaşlara ise yüzde 12.5 indirim imkanı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.

"KALAN BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM"

Bakan Kurum TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi; "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Murat Kurum Toki Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Emrah Tosunoğlu:

Millettin cebinde 5 kuruş para kalmadı herkes bankalara gırtlağına kadar borçlu vaziyette insanlar nerden bulsunlar o kadar parayı devletin boşaltılan kasasını bu şekilde geri dolduramazsınız

Cevap Yaz03Yayından Kaldır
Mehmet Erkek:

malesef çekilişi kazanmadık aynı soyadlı 10-15 insan kazanmışken bize şans düşmedi

Cevap Yaz212Yayından Kaldır
vatandaş rıza:

oy ver 2071 de teslim bir kampanya daha var ona katılırsın

12Yayından Kaldır
500
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