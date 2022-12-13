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Son Dakika: Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı

Ekonomi Haberleri

Son Dakika: Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı

Son dakika: Pirinç ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi, menşe ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dip not eklendi.

GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANDI

Dip not uyarınca söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

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