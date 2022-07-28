Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4 olarak yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasında düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-III Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 60,4"

2022 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseldiğini belirten Başkan Kavcıoğlu, "2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı. 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 olarak belirlendi" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır.

"EMTİADAKİ NORMALLEŞME İLE CARİ FAZLA BAŞLAYACAK"

Yurtiçi iktisadi faaliyet sürdürülebilir yapıda kesintisiz devam ediyor. Arındırılmış cari dengede iyileşme eğilimi devam ediyor. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde ekonomi cari fazla vermeye başlamış olacak. Kapasite kullanım oranları yatırımlarda kuvvetli eğilimin devam edeceğine, anket verileri yatırım harcamalarının artacağına işaret ediyor. İthalat enerji fiyatlarının etkisiyle yükselirken, enerji ve altın dışı cari açık güçlü büyümeye rağmen durağan seyir izliyor.

"İHRACAT KREDİLERİNİN TİCARİ KREDİLERDEKİ PAYI SON 20 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI"

Mayıs itibarıyla yatırım ve ihracat kredilerinin ticari kredilerdeki payı yüzde 28'e yaklaşarak son 20 yılın zirvesine ulaştı. Dış ticaret açığındaki iyileşmeyi yüksek küresel enerji emtia fiyatları sınırlıyor. Turizm 2019 rakamlarına yaklaştı. Kredilerin kapasite artırıcı, ihracatı desteklemek için kullanımı politikalar için büyük önem taşıyor. Son dönemde ticari, bireysel kredilerde yavaşlama gözlendi. Tüketici kredilerinin tüm krediler içindeki payı önemli ölçüde geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

"EN KISA SÜREDE ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ AMAÇLIYORUZ"

TÜFE nisanda öngördüğümüz patikanın üzerinde kaldı. Çekirdek göstergeler daha olumlu görünüm sergiliyor. Gıda ve enerji dışı alanlardaki enflasyonun temel belirleyicileri dışsal faktörler ve döviz kuru. Küresel büyümenin aşağı güncellenmesiyle birlikte ikinci yarıyılda çıktı açığı azalarak talep koşullarının enflasyona verdiği katkı daha da gerileyecek. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa sürede enflasyonda kalıcı düşüş amaçlamaktayız.

"HAM PETROL TAHMİNİ 2022 İÇİN 73,7 DOLAR"

TL cinsi tüm faizlerin politika faizine yaklaşması ve parasal aktarım mekanizması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Ham petrol tahmini 2022 için 73,7 dolar (Önceki 93,9 dolar), gıda enflasyonu varsayımıbu yıl için 71,3 (Önceki yüzde 49) olarak belirledik.

"ENFLASYON YÜZDE 90'A KADAR YAKLAŞABİLİR"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafik 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösteriyor."