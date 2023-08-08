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Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam: Tam bilet 15 lira, öğrenci 7,32 lira oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika: İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam bilet 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen 7,09 liradan 10,74 liraya çıktı. Metrobüs ücreti 22,25 TL, Marmaray'da en kısa mesafe 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

Zamla birlikte tam abonman ücreti 777 liradan 1.177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Minibüs ücretleri 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1.300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (15)

esrefpasali:

Eyüp Aksu, taksi zammını beğenmedi, toplantıyı terk etti: Kontak kapatacağız

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Serkan Özcan:

İzmir'de Tam 13 TL, öğrenci 5 TL, indirimli (öğretmen, 60 yaş) 11,52 TL. Taksi açılış ücreti 15 TL, indi bindi 50 TL, taksimetre artışı 2.2 TL ike İstanbul'da bunlar normal. Birileri de demiş ki bedava taşısınlar oldu devlet teşvik ediyor mu ki? Akaryakıtta ÖTV ve KDV de kolaylıklar sağlasın o zaman ücretler düşer.

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Eclipse Moon34:

Kesin dış güçler ve chp ve bay Kemal sorumludur ver mehteri ver verrrrrrr

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