Son dakika: Hükümet kira artışlarıyla ilgili harekete geçiyor! 3 bakanlık bugün saat 19.00'da bir toplantı yapacak - Haberler

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Son dakika: Hükümet kira artışlarıyla ilgili harekete geçiyor! 3 bakanlık bugün saat 19.00'da bir toplantı yapacak

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilcilere katılacak.

Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi. Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 bakanlık bu akşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde bir araya gelecek. Toplantıya üst düzey yöneticiler katılacak.

Toplantıda fahiş kira artışları, ev sahiplerinin kiracıları mağdur etmesi gibi konular ele alınacak. Hem ev sahibini hem de kiracının hakkını koruyacak bir sistem geliştirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konu hakkında dün yaptığı açıklamada kira artışlarıyla ilgili 3 bakanlığın çalışma yaptığını belirterek, "Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var. Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz" dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

kiracı, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (20)

ercan gurbhetchi:

ilçeye, konumuna, oda sayısnıda m2 ye göre devlet tavan kira fiyatı belirlemeli. Bu kriterlere göre kira bu tuttarı geçemeyecek. Hollanda yaptı.Almanya da kısmen yaptı, genişletecek. Acil Tr'de de yapılmalı

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bekir yapici:

DÜNDE COK ÖNEMLI TOPLANTI VARDI ÖNLERINDE MILLET YARARINA ÖNEMLI 4 KONU VARDI NE OLDU HALKIN YARARINA ÜLKEYE REFAH HUZUR GETIRECEK NE CIKTI DEVAMLI TOPLANIYORLAR ORTADA GÖZLE GÖRÜLEN BIR SEY OLMADIGINA GÖRE TAHMINIM BU TOPLANTILARDA HALKTAN VE ÜLKENI DURUMUNDAN COK IKDIDARIN DEVAMI VE SECIMIN KONUSULDUGU.

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mehmet can:

bu haberi gördük. devamını getirmesseniz iki elim yakanızda olacak Mahkeme-i Kübrada

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