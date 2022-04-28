Son dakika haberleri: İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

Son dakika ekonomi haberi: Suriye sınırında bulunan Kilis'te daha önceleri sabah erkenden açılan iş yerleri Ramazan ayı boyunca geç açılması nedeniyle kent sabahları ölü şehir görünümüne bürünüyor.

KİLİS (İHA) - Suriye sınırında bulunan Kilis'te daha önceleri sabah erkenden açılan iş yerleri Ramazan ayı boyunca geç açılması nedeniyle kent sabahları ölü şehir görünümüne bürünüyor.

Resmi kurumların saat 08.00'de mesaiye başladığı Kilis'te Ramazan ayı boyunca iş yerlerinin çoğunluğu ise sabah 09.00-10.00 saatleri arasında açılıyor. Bazı Suriye sınırındaki kentin ekonominin can damarı olan iş yerleri geç açılınca kent sabahları sessizliğe gömülüyor.

Bazı iş yerlerinin açılış saatinin öğleyi bulduğu Kilis'te kent esnafının mesaiye geç başlaması ise vatandaşları mağdur ediyor. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan, Suriye, Kilis, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title