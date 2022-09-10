Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haber: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 16,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|44,168362
|26,76
|İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)
|0,148053
|24,90
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|2,575813
|24,88
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,289996
|22,98
|İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)
|364,743654
|16,89
|ICBC Turkey Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,842614
|12,38
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|48,651715
|12,32
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|34,809596
|11,87
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|116,926332
|11,48
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,563486
|11,36
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,251775
|16,87
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088126
|9,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,299360
|8,82
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,034697
|8,75
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,253110
|8,62
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF
|0,247624
|8,56
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF
|0,116989
|8,43
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,355109
|8,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,213329
|8,38
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,101774
|8,16
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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