Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haber: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 16,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: