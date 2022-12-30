Son Dakika! EYT sonrası borçlanma başvurusu yapacak vatandaşlar cumartesi günü de SGK'ya gidebilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacağını açıklamasının ardından binlerce vatandaş SGK şubelerine akın etti. Dün SGK'dan yapılan açıklamada "Maaşlar yasa çıktıktan sonra bağlanacak" ifadeleri kullanılırken, kurumdan bugün yeni bir açıklama geldi. SGK, EYT sonrası oluşan yoğunluk nedeniyle şubelerin borçlanma başvurularına cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında da açık olacağını duyurdu.

Ülkemizde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili müjde önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Eyt'de yaş sınırı olmayacak" sözlerinin sonrasında ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK şubelerine akın etmeye başladı.

"HENÜZ MAAŞ BAĞLANAMIYOR"

Aşırı yoğunluk nedeniyle açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların şubelere maaş bağlatmak için geldiğini ancak bu durumun henüz mümkün olmadığını ifade etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Düzenleme yasalaştıktan sonra maaşlarının en kısa sürede bağlanması için gereken yapılacaktır" denildi.

YOĞUNLUK NEDENİYLE CUMARTESİ DE AÇIK TUTULACAK

SGK'dan bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurum, çok sayıda vatandaşın borçlanma başvurusunda bulunmak adına merkezlere geldiğini ve oluşan bu yoğunluk nedeniyle SGK merkezlerinin cumartesi günü de vatandaşların hizmetine açık olacağını duyurdu. Merkezlerde sabah saat 09.00'dan saat 17.00'a kadar hizmet verilecek.