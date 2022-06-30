Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 ile 7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
- Güncelleme:
Son dakika: Emeklilerin yüzünü, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi güldürecek haber geldi. Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak.
2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
KİM NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022
22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.
BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.