Son dakika: Dolar son 6 ayın en yüksek seviyesinde! Kur 16 lirayı aştı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat sistemini açıklamasıyla 18 lira seviyelerinden 10 liraya kadar gerileyen Dolar, Fed'in mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla yükselişe geçti. Mart ayında 14 lira seviyelerinde bulunan kur, o tarihten bu yana kademeli bir şekilde yükseliş gösterdi. Bu sabah 16 lira seviyesini aşan Dolar, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 10.00 itibarıyla dolar 16,04'ten, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 955 lira seviyesinde bulunuyor.

DÜNYA ENFLASYONLA BOĞUŞUYOR

Pandeminin ülke ekonomilerini olumsuz etkilemesi sonrası salgınla mücadele için kısıtlamalara gidilmesi merkez bankalarının gevşek para politikası uygulayarak piyasaları fonlamasına yol açmıştı. Bu durum küresel çapta enflasyonun fitilini ateşlerken, ülke ekonomilerinde fiyat artışları rekor seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARI ECB VE FED'İ TAKİP EDİYOR

Merkez bankaları yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Fed nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaz aylarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Diğer merkez bankaları ise ECB ve Fed'i takip ederek faiz artırıyor.