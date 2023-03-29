Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak

Son dakika! AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi. Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak" diye konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ART ARDA MÜJDELER

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu.

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK"

Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

BAKAN BİLGİN ENFLASYON RAKAMLARINI İŞARET ETTİ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin bugün konuyla ilgili bir soruya, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" yanıtını vermişti.