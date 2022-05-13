Son dakika! Bu hafta yatırım araçları performansı - Haberler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,61, altının gram satış fiyatı yüzde 2,33 değer kaybederken, avro/TL yüzde 1,35, dolar/TL yüzde 3,47 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.361,77, en yüksek 2.500,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,61 azalarak 2.419,23 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,33 kayıpla 901,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,33 azalışla 6.040,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.514,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.480,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,47 değer kazanarak 15,4700 liraya, avro ise yüzde 1,35 artışla 16,0350 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,53 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,62 ile "Kıymetli Madenler Fonları ve borçlanma araçları fonları" oldu.