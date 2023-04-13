Son Dakika: ABD'den gelen haberler piyasaları salladı! Altından yeni rekor

Son dakika: ABD'de enflasyonun yükselişinin zayıflamasıyla Fed'in faiz artırmayacağına dair beklentiler çoğaldı. Bu gelişme sonrası yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.271 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. ABD'de enflasyonun yükselişinin zayıflamasıyla Fed'in faiz artırımında frene basacağına yönelik beklentiler, piyasaları hareketlendirdi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yatırımcıların hafif bir resesyon olasılığıyla güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 1.271 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Heraeus'tan Alexander Zumpfe, "Bu ekonomik veriler, faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı piyasa değerlendirmesini pekiştirdi ve bu da altını yatırımcılar için çekici hale getiriyor." dedi.

High Ridge Futures'tan David Meger, "Fed'in faiz artırım döngüsü bitti, ancak genel olarak enflasyon onların istediğinden daha yüksek kalıyor, bu da altın için temel olarak olumlu bir ortam oluşturuyor." dedi.