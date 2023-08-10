Son Dakika: ABD'de enflasyon temmuzda beklentiye paralel arttı, altın yükselişe geçti

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Temmuz ayında ABD'de enflasyon yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2'ye yükseldi. Kritik veri sonrası altın yükselişe geçti.

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Kritik veri altın fiyatlarını yukarı çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Kritik veri sonrası altın yükselişe geçti. Veri öncesi 1.670 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, açıklamayla birlikte 7 lira yükselerek 1.677 liraya çıktı.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artış sürecine ara verirken enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyondaki yavaşlama sıkı para politikasının daha erken biteceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik sinyal veriyor.