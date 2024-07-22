Sökeli Çiftçilerin 2024 Yılı Pamuk Üretimi İçin Sulama Sorunu

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, son günlerde Sökeli çiftçilerin 2024 yılı pamuk üretimi için yaşadıkları sulama sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özer, çiftçilerin bu sorununu yakından takip ettiklerini belirterek, "Son günlerde Sökeli çiftçilerimizin 2024 yılı pamuk üretimi sulaması konusunda yaşadıkları su sorununu Söke Pamuk Kooperatifi Yönetimi olarak yakından takip etmekteyiz" dedi.

Özer, bu sorunun çözümüne yönelik doğrudan bir kurumsal sorumlulukları olmamakla birlikte, kooperatif olarak süreci titizlikle izlediklerini ifade etti. Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, Kooperatif Kanunu çerçevesinde üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumanın ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamanın asli görevleri arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, sulama sorunlarının çözümü için Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Söke Ovası Sulama Birliği ile etkin bir diyalog ve işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Yaşanan su sorunuyla ilgili olarak gerekli girişimleri ilgili mercilere ilettiklerini ve çözüm için gerekli çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Özer, "Şunun bilinmesini isteriz ki; yaşanan su sorunuyla ilgili olarak gerekli girişimleri ilgili mercilere ilettik ve çözüm için gerekli çalışmaları da yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Özer, endişesi olan tüm ortaklarına kapılarının ve telefonlarının 7/24 açık olduğunu belirtti. "Bu konuda endişesi olan tüm ortaklarımıza da kapılarımız ve telefonlarımız 7-24 açıktır" diye konuştu.

Başkan Özer, "7339 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun bize tanıdığı imkanlar doğrultusunda, dün olduğu gibi bugün ve yarın da, tüm hak arama özgürlüğümüzü ve imkanlarımızı Söke Tariş Pamuk Kooperatifi üyelerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir üyemiz ve üreticimizin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Söke Pamuk Kooperatifi olarak önceliklerinin bölgede pamuk üreticilerinin refahı ve pamuk tarımında sürdürülebilirliği güvence altına almak olduğunu belirten Özer sözlerini, "Önceliğimiz bölgemizde pamuk üreticilerimizin refahı ve pamuk tarımında sürdürülebilirliği her ne pahasına olursa olsun güvence altına almaktır. Bu amaç doğrultusunda Söke Pamuk Kooperatifi olarak her zaman pamuk üreticisi cefakar ortaklarımızın yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" şeklinde sözlerini tamamladı. - AYDIN