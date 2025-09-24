Söke'de Pamuk Hasadı Başladı, Üreticinin Umutları Sönüyor

Söke'de pamuk hasadı başlarken üretici hem fiyatlardan hem de rekolteden umduğunu bulamadı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, pamuk üreticisinin ayakta kalabilmesi için kütlü pamuk fiyatının en az 40 TL olması gerektiğini vurguladı.

Pamuk piyasasını yakından takip ettiklerini belirten Tanyeri, "Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi alım fiyatını 76 TL olarak açıkladı. Ancak bu fiyat yüzde 40 randıman üzerinden hesaplandığında kütlü pamuğa 30-31 TL'ye denk geliyor. Bu rakam kesinlikle üreticiyi kurtarmaz. Bizim beklentimiz en az 40 TL'dir. Bunun altı pamuk üreticisinin sonu olur" dedi.

İzmir Ticaret Borsası'ndaki durgunluğa da dikkat çeken Tanyeri, "Satıcı 72 TL isterken alıcı 70-71 TL veriyor. Borsada neredeyse işlem yapılmıyor. Buradaki fiyatlar da 27-28 TL bandına kadar gerilemiş durumda" diye konuştu.

Fiyatların yanı sıra rekoltede de ciddi kayıplar olduğuna işaret eden Tanyeri, "Dekar başına 300-350 kilogram arasında verim alınabiliyor. Bu üretici için büyük bir sıkıntı. Böyle devam ederse önümüzdeki yıl pamuk üretim sahaları 100 bin dekarlara kadar geriler, üreticinin ayakta kalması imkansız hale gelir. Devlet destekleri acilen gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN