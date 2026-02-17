İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyete başladı

SOCAR Türkiye'nin GAMA Enerji'den satın aldığı, Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye ve GAMA Enerji AŞ arasında imzalanan satış sözleşmesiyle birlikte Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Kombine Çevrim Doğal Gaz Elektrik Santrali'nin alım-satım süreci tamamlandı.

870 megavat üretim kapasitesine sahip İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 2 Şubat itibarıyla SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyetlerine başladı. Santral, Türkiye'nin stratejik enerji merkezlerinden biri olarak, elektrik arz güvenliği açısından önem taşıyor.

SOCAR Türkiye bu satın almayla mevcut enerji tedarik ve ticaret faaliyetlerini güçlendirirken, doğal gazdan elektriğe uzanan (Gas-to-Power) değer zincirini tamamlıyor, elektrik ticaretini kendi üretim kabiliyetiyle destekleyerek portföy esnekliğini ve piyasa dayanıklılığını önemli ölçüde artırıyor. Böylece üretim faaliyetleriyle entegre, sürdürülebilir ve rekabetçi bir değer zinciri oluşturma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

SOCAR Türkiye, bu yatırımla, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın enerji alanındaki güçlü bir yansımasını ortaya koyuyor. Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine, istihdamına ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürürken, Türkiye'ye olan uzun vadeli güveninin yansıması olarak Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan stratejik yatırımlarına devam etmeyi hedefliyor.