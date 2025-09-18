Haberler

Sivas'ta Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Yüzde 22 Arttı

Sivas'ta Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Yüzde 22 Arttı
2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hatlara 343 bin 632, dış hatlara ise 5 bin 962 yolcu seyahat etti, toplamda yolcu sayısı yüzde 22 artış gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024'ün Ocak-Ağustos döneminde 281 bin 521'i iç hatlara, 4 bin 624'ü ise dış hatlara olmak üzere 286 bin 145 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in aynı döneminde 343 bin 632'si iç hatlara, 5 bin 962'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 349 bin 594 kişi faydalandı.

Yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 22 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
