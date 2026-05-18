Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta nisan ayında 732 konut satıldı. Satılan konutların 270'ini ilk el satış, 462'sini ise ikinci el satış oluşturdu.

Sivas'ta nisan ayında satılan iş yeri sayısı da 112 olarak açıklandı. Satılan iş yerlerinin 39'unu ilk el satış, 73'ünü de ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

