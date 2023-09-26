Sivas'ta İmalat Sanayinde Finansal Yetkinlik Projesi Tamamlandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen 'İmalat Sanayinde Finansal Yetkinlik' projesinin eğitim faaliyetleri sona erdi. Eğitimlerde sermaye ve finansman konuları hakkında bilgiler verildi ve katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Sivas'ta İmalat Sanayinde Finansal Yetkinlik, Projesinin katılım sertifikaları dağıtıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülmekte olan "İmalat Sanayinde Finansal Yetkinlik" isimli projenin eğitim faaliyetleri sona erdi.

Eğitim Faaliyetlerinde, eğitmenler Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve Prof. Dr. Mete Doğanay tarafından sermaye ve finansman konuları hakkında, 5 farklı oturumda bilgiler verildi.

Sertifika dağıtım programında konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, eğitmenler Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve Prof. Dr. Mete Doğanay'a teşekkür ederek, eğitimleri ilgiyle takip eden kursiyerlere başarılar diledi. - SİVAS