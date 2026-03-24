Sivas'ta DSİ'nin 17 projesi yatırım programına alındı

Güncelleme:
AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, DSİ'nin onayladığı 17 yeni projenin 2.9 milyar liralık yatırım ile Sivas'ın tarımını güçlendireceğini açıkladı. Projeler arasında gölet sulaması, taşkın koruma ve arazi toplulaştırma yer alıyor.

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, DSİ'nin 17 yeni projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

Aksu, yazılı açıklamasında, 2 milyar 894 milyon liralık yatırımın Sivas'a kazandırıldığını belirtti.

Yıldızeli Altınoluk Göleti Sulaması ve Zara Kemeriz Göleti yükseltilmesi projelerinin onaylandığını ifade eden Aksu, Suşehri Yeşilırmak Havzası ve Oğlakpınarı Sahası'nda ise arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirmesinin yapılacağını kaydetti.

Aksu, Hafik Yenimahalle, İmranlı Bahtiyar köyü, Kangal Düzce köyü, merkez Durdulu köyü, Fadlum Irmağı 1. kısım, Suşehri Kösedağ Deresi 1. kısım ve Yıldızeli Çukursaray köyünde taşkın koruma projelerinin hayata geçeceğini belirtti.

Akıncılar Su Deresi Yukarı Havzası ve Pöhrekli Deresi, Altınyayla Deliliyazı 1. kısım, Hafik Celalli 2. kısım, Kangal Humarlı köyü, merkez Kızılöz köyü ve Zara Korkut köyünde ise taşkın ve rüsubat kontrolü projelerinin uygulanacağını aktaran Aksu, "Sivas'ımızın tarımını güçlendirecek, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
