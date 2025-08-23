Şırnak'ta Hamidiye Kışlası Cizre Müzesi Olarak Açılacak

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, restorasyonu tamamlanan Hamidiye Kışlası'nın Cizre'de müze olarak hizmete gireceğini açıkladı. Cizre Müzesine, çevre illerden tarihi eserler de getirilecek.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü ziyaretinde Cizre'de restorasyonu tamamlanma noktasına gelen tarihi Hamidiye Kışlasının Müze olarak halkın hizmetine açılacağını söyledi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek'i makamında ziyaret eden Baz, il genelinde devam eden Kültür ve Turizm yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Baz, AFAD müdürü İşlek ile gerçekleştirdiği görüşmede Cizre Hamidiye Kışlasının çok yakın bir tarihte Müze olarak halkımızın hizmetine gireceğini, çevre illerde bulunan ve Şırnak'a ait tarihi eserlerin Cizre Müzesine getirildiğini ifade ederek il genelindeki diğer kültür çalışmaları hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz'ın yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İşlek, il genelinde yapılan tarihi ve turistik hizmetlerden dolayı da teşekkür etti. - ŞIRNAK

