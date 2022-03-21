Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı - Haberler

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Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesinde arıcılara ve vatandaşlara 27 ton yemlik şeker dağıtıldı.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesinde arıcılara ve vatandaşlara 27 ton yemlik şeker dağıtıldı.

Uludere ilçesinde özellikle arıcılara ve vatandaşlara yemlik 540 çuval (27 ton) şeker dağıtıldı. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) tarafından 50 kilogramlık torbası 800 ile bin TL arasında değişen şeker, imkanı olmayan vatandaşlara ücretsiz verilirken, imkanı olanlara ise 396 TL'den satıldı.

Arıcılık yapan Fatih Balcı, kendilerine getirilen şekerlerden dolayı ilgililere teşekkür etti. Daha önce Uludere'de arıcılara böyle bir destek yapılmadığını, bunun ilk olduğunu ifade etti. - ŞIRNAK

Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

Şırnak'ta arıcılara yemlik şeker dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye, Uludere, Şırnak, Tarım, Ekonomi, Haberler

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