Üye Girişi
Haberler

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 913'e ulaşırken, toplam yük trafiği 397 ton oldu.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 913, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 917'ye ulaştı. Yük (Kargo + Posta + Bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 397 ton oldu.

2024 yılının ilk 8 ayı (Ocak, Ağustos) döneminde ise yolcu trafiği 293 bin 137, uçak trafiği 5 bin 270, yük trafiği ise 2 bin 909 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi ulaştırma ve altyapı bakanlığı Ekonomi Ulaşım Turizm

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah'ın ardından bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi

Pezeşkiyan'ın sözleri sonrası İran halkı soluğu sokaklarda aldı

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
500

Yorumlar (1)

Kenan Tepretoğlu:

daha fazla olması lazım, 4 tugay, 6 alay asker polislerimiz, herbiri yılda 2 kez gidip gelse daha fazladır bence, değilse şırnaklı binmemiştir bile, zaten yük/adam oranına bakın 10-11 kg eder, asker çantası işte :)

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });