Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Ağustos ayında 36 bin 913 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 913, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 917'ye ulaştı. Yük (Kargo + Posta + Bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 397 ton oldu.

2024 yılının ilk 8 ayı (Ocak, Ağustos) döneminde ise yolcu trafiği 293 bin 137, uçak trafiği 5 bin 270, yük trafiği ise 2 bin 909 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK