Sinoplu Karpuz Üreticisi: Bu Yıl Karpuz Rekoltemiz Yüksek

Sinoplu karpuz üreticisi Hüseyin Özdemir, bu yıl karpuzun yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Sinop- Ayancık yolu üzerinde karpuz satışı yapan üretici Hüseyin Özdemir, bu yıl karpuzun bol olduğunu ve 10-15 liradan satıldığını belirtti. Özdemir, "Bu sene karpuz rekoltemiz oldukça yüksek. Sinop'ta organik karpuzların kilosunu 10-15 lira arasında satıyoruz. Bu yıl hava şartları hasadı biraz etkilese de genel olarak karpuz miktarımız fazlasıyla tatmin edici" dedi.

Özdemir, organik karpuzların kalitesinin her zamanki gibi yüksek olduğunu ve tüketicilere taze, doğal ürünler sunduklarını vurgulayarak, "Karpuzlarımız hem lezzetli hem de besleyici. Çiftçilerin bu yıl yaşadığı mali zorluklara rağmen, biz karpuzlarımızın kalitesinden ödün vermemeye çalışıyoruz. Karpuzlarımızın hem tat hem de sağlık açısından en iyisi olması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP