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Sinop’un ekonomik geleceği için kritik toplantı

Sinop’un ekonomik geleceği için kritik toplantı
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Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, kent ekonomisinin mevcut durumu, ticaret verileri ve yatırım teşviklerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, kent ekonomisinin mevcut durumu, ticaret verileri ve yatırım teşviklerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop'un ekonomik potansiyelini artırmak ve kalkınma önceliklerini belirlemek amacıyla Sinop TSO Başkanlığınca "2026 Yılı İl Ekonomisinin, Ticaret Verilerinin ve Yatırım Teşviklerinin Değerlendirilmesi Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Vali Mustafa Özarslan'ın yanı sıra il ekonomisi ve ticaretiyle doğrudan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda Sinop TSO ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) temsilcileri tarafından detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda kentin üretim kapasitesi, yürütülen yatırımlar, sağlanan teşvikler, ihracat rakamları ve istihdam verileri gibi temel ekonomik göstergeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ayrıca Sinop'un bölgesel rekabette mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu başat sektörler ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Kentin kalkınma önceliklerinin ve mevcut durumunun tüm yönleriyle görüşüldüğü toplantıda, Sinop'un ekonomik potansiyelini daha da yukarıya taşıyacak stratejiler üzerinde duruldu. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı organizasyonda, sanayi ve ticaret altyapısının güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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