Sinop'ta UTT Çipi Takılan Aracın Kumanda Problemi Çözüldü

Sinop'ta aracına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipi taktırdıktan sonra aracının uzaktan kumandası çalışmayan vatandaşın problemi yetkili firma tarafından çözüldü.

Gazeteci Osman Aksu'nun aracına UTT sistemi taktırmasının ardından kumandasının çalışmaması nedeniyle yaşadığı sıkıntı, çözüme kavuşturuldu. Yaptığı açıklamalardan sonra aracını tekrardan yetkili servise götüren Aksu, aracının yetkililerin kontrolünden sonra çalıştığını belirtti. Aksu, "Yaklaşık iki gündür aracımız çalışmadığı için gerekli yerlere şikayette bulundum. Onlar da şaşırdı. Başlarına ilk kez gelmiş. Çipi takan firma ilgilendi. Problemin UTTS çipinden kaynaklandığı anlaşıldı. Yeniden programlayınca sorun sorun çözüldü" dedi. - SİNOP