Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım

Sinop'ta UTT Çipi Takılan Aracın Kumanda Problemi Çözüldü

Sinop'ta UTT Çipi Takılan Aracın Kumanda Problemi Çözüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta gazeteci Osman Aksu'nun aracına takılan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipi sonrası yaşanan kumanda problemi, yetkili firma tarafından çözüme kavuşturuldu. Aksu, sorunun çipin programlanmasından kaynaklandığını ve problemin yeniden programlama ile çözüldüğünü belirtti.

Sinop'ta aracına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipi taktırdıktan sonra aracının uzaktan kumandası çalışmayan vatandaşın problemi yetkili firma tarafından çözüldü.

Gazeteci Osman Aksu'nun aracına UTT sistemi taktırmasının ardından kumandasının çalışmaması nedeniyle yaşadığı sıkıntı, çözüme kavuşturuldu. Yaptığı açıklamalardan sonra aracını tekrardan yetkili servise götüren Aksu, aracının yetkililerin kontrolünden sonra çalıştığını belirtti. Aksu, "Yaklaşık iki gündür aracımız çalışmadığı için gerekli yerlere şikayette bulundum. Onlar da şaşırdı. Başlarına ilk kez gelmiş. Çipi takan firma ilgilendi. Problemin UTTS çipinden kaynaklandığı anlaşıldı. Yeniden programlayınca sorun sorun çözüldü" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Belediye meclisi kürsüsünden AK Partili vekile "Haydut" dedi
img

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım
img

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.