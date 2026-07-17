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Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 412 oldu: Motosiklet ilk sırada

Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 412 oldu: Motosiklet ilk sırada
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Haziran ayında yeni kaydı yapılan araçlar arasında motosikletler yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Toplam araçların yüzde 46,4'ünü otomobiller oluşturuyor.

Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 87 bin 412'ye yükseldi. Yeni kaydı yapılan araçlar arasında motosikletler yüzde 69,8'lik oranla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Sinop'taki toplam taşıtların 40 bin 557'sini otomobiller oluştururken, otomobillerin toplam içindeki payı yüzde 46,4 oldu. Kentte kayıtlı araçların yüzde 23,4'ünü motosiklet, yüzde 12,4'ünü traktör, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,3'ünü otobüsler oluşturdu.

Motosikletler yüzde 69,8'lik oranla ilk sırada

Sinop'ta haziran ayında 536 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kaydı yapılan araçlar arasında motosikletler yüzde 69,8'lik oranla ilk sırada yer aldı. Motosikletleri yüzde 18,3 ile otomobil, yüzde 6 ile traktör ve yüzde 3,4 ile kamyonet takip etti. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 20 adet azaldı.

Sinop'ta haziran ayında 2 bin 20 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde ilk sırayı bin 227 adetle otomobil aldı.

Otomobili 383 adetle motosiklet, 207 adetle kamyonet ve 156 adetle traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan diğer taşıtlar arasında ise toplam 47 minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıt bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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