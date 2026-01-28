Sinop'ta Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Sinop'ta restoran, fırın ve kasaplara yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler kapsamında marketler, yeme-içme yerleri, fırınlar ve kasaplar mercek altına alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, denetimlerin Bakanlık talimatları doğrultusunda ve Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Aykan, "Yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle denetimlerimizi Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop ilimizde de yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Bugün özellikle marketler, yeme-içme yerleri, fırınlar ve kasaplarda denetimlerimizi artırdık. Bakanlığımızın talimatları ve Valimizin koordinasyonuyla ilimizdeki işletmelerde denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca sürecek" dedi.

Denetimlerde özellikle fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına odaklanıldığını vurgulayan Aykan, uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin raporlanarak Bakanlığa bildirildiğini ifade etti. Aykan, "Kasa fiyat artışları, etiket uygunsuzlukları ve haksız fiyat olarak değerlendirdiğimiz ürünlerle ilgili raporlamalar yapıyoruz. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun incelemesi sonucunda aykırılık tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Fiyat etiketiyle ilgili her aykırılıkta ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası söz konusudur" diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Aykan, karşılaşılan olumsuzlukların bildirilebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında mobil uygulama üzerinden, CİMER aracılığıyla ya da yazılı dilekçeyle Ticaret İl Müdürlüğümüze başvurabilirler" ifadelerini kullandı. - SİNOP