Sinop'ta Kadın Girişimcilere Makine Desteği

Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 16 kadın girişimciye makine hibe edildi. Proje, kadınların yerinde üretimini teşvik etmeyi ve ek gelir elde etmelerini amaçlamaktadır.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kadın girişimcilere destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 16 kadına makine hibe edildi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında kadınların yerinde üretimini teşvik etmek, üretime dahil edilmelerini sağlamak, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de pazarlarda ürün satışı yaparak ek gelir elde etmeleri amaçlanıyor.

Proje kapsamında kadın üreticiler, Boyabat Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Mustafa Özarslan ile bir araya geldi.

Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinin köylerinde yaşayan 16 kadın üreticiye salça yapma, makarna kesme, hamur yoğurma, yayık ve süt sağım makineleri tamamı hibe şeklinde teslim edildi.

Vali Özarslan, bitkisel hayvancılık faaliyetlerinde bulunan kadınlara emek gücünü azaltan makinelerin teslimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılında kadınlarımız ekonominin ve kalkınmanın baş aktörü olma yolunda ilerliyor. Kadınlarımızın kendi istihdamlarını gerçekleştirebilmeleri için desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeni makine ve ekipmanlarınız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı hedeflerini, her alanda üretimi artırarak kadınlarımızın desteği ile gerçekleştireceğiz." dedi.

Programa Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile kadın üreticiler katıldı.