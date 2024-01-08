Sinop'ta Erfelek kuzu kestanesi sezonu sona eriyor

Sinop'un meşhur Erfelek kuzu kestanesi sona yaklaştı. Sezonun son kestaneleri Sinop'taki tezgahlarda kilosu 350 liradan satılıyor.

Sinop'un meşhur Erfelek kuzu kestanesi tezgahlardaki son günlerini yaşıyor. Gal arısı zararlısı ve kestane mevsimindeki yetersiz yağışların etkisiyle az bulunan kestane Sinop'taki tezgahlarda tükenme noktasına geldi. Kestanenin az olması fiyatının yüksek olmasına neden oldu. Geçen yıllarda kilosu 30-40 lira olan kestane, bu yıl 200 liradan aşağı düşmedi. Sezonun son kestaneleri ise kilosu 350 liradan satışa sunuluyor.

Sinoplu kestane satıcısı Cemalettin Ergül, iki yıldır kestanede hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ergül, "Maalesef kış aylarında en çok kazanç sağladığımız kestaneden iki yıldır kazanç sağlayamıyoruz. Galarısı hastalığı ve eylül-ekim aylarındaki yetersiz yağışlar verimi çok düşürdü. Bu yüzden kestanenin fiyatı bu sene 200 liradan aşağıya düşmedi. En son aldığım kestanin kilosunu 330 liradan aldım, 350 liraya satıyorum 20 lira da çok düşük bir kazanç. Zaten satamıyoruz buranın insanı almıyor. Sadece il dışında yaşayan sevdiklerine kestane yollamak isteyen kişiler gelip alabiliyor. Bu da yetersiz kalıyor ve bir kazancımız yok. Bunlar sezonun son kestaneleri, bundan sonra kestane yok" dedi. - SİNOP