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Sinop Erfelek'te genç kadın girişimci, arıcılık için 774 bin 200 TL hibe desteği aldı.

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Sinop Erfelek'te genç kadın girişimci, arıcılık için 774 bin 200 TL hibe desteği aldı.
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Sinop'un Erfelek ilçesinde genç kadın girişimci, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle arıcılığa başladı. Kendisine sağlanan 774 bin 200 TL destekle 260 arı kovanı ve üretimde kullanılacak alet ve ekipmanlar temin edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde arıcılığa başlayan genç kadın girişimciye yüzde 70 hibe oranıyla 774 bin 200 TL destek sağlandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde genç girişimci Esra Yıldırım, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında aldığı yüzde 70 hibe desteğiyle arıcılığa başladı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projenin Genç Girişimci Faaliyeti kapsamında Esra Yıldırım, arıcılık alet ve ekipmanları için hibe almaya hak kazandı. Proje öncesinde gerekli eğitimleri tamamlayan Yıldırım, Şerefiye köyünde arıcılık faaliyetlerine başladı.

Yıldırım'a yüzde 70 oranında, toplam 774 bin 200 TL hibe desteği sağlandı. Destek kapsamında 260 arı kovanı ile üretimde kullanılacak çeşitli alet ve ekipmanlar temin edildi.

Verilen desteklerle genç girişimcilerin kırsal alanda üretime kazandırılması, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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