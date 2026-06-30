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Sincan Belediyesi'nden esnaf denetimi

Sincan Belediyesi'nden esnaf denetimi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde zabıta ekipleri, market, fırın ve çeşitli işletmelerde fiyat etiketi ve tüketici sağlığı kriterlerine yönelik denetim yaptı. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere idari işlem uygulandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde zabıta ekiplerince market, fırın ve çeşitli işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak'ın başkanlığında gerçekleştirilen denetimde, zabıta ekiplerince ilçede faaliyet yürüten market, fırın ve çeşitli işletmelerdeki uygulamalar ele alındı. Fiyat etiketleri ve tüketici sağlığı kriterleri yönünden gerçekleştirilen denetimlerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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