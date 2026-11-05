Şimşek, 2027'de emeklilere destekte yaşa ve prime göre çalışma yürütüldüğünü söyledi

Şimşek, 2027'de emeklilere destekte yaşa ve prime göre çalışma yürütüldüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Şimşek, 2027 yılında emeklilerin desteklenmesi için yürütülen teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını söyledi. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Şimşek, desteğin herkese aynı olmayıp yaşa ve prime göre farklılık göstereceğini açıkladı.
Bakan Şimşek: "2027 yılında emeklilerimizin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz teknik bir çalışma var, çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Herkese aynı değil, yaşa ve prime göre farklılık gösterecek bir çalışma yürütülüyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı