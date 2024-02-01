Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. İlçede meyve ağaçlarındaki tuzak kontrolleri yapıldı.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede yürütülmekte olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları çerçevesinde meyve ağaçlarındaki tuzak kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA