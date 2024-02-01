Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede yürütülmekte olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları çerçevesinde meyve ağaçlarındaki tuzak kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA