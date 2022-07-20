Simav'da ayçiçeğinde "Çayır Tırtılı" görüldü - Haberler

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Simav'da ayçiçeğinde "Çayır Tırtılı" görüldü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Simav'da ayçiçeğinde 'Çayır Tırtılı' görüldü

Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarına büyük zarar veren "Çayır Tırtılı" Kütahya'nın Simav ilçesinde de görüldü.

Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarına büyük zarar veren "Çayır Tırtılı" Kütahya'nın Simav ilçesinde de görüldü.

Bitkinin kökünden başlayarak yaprak ve çekirdek kısmına kadar zarar veren çayır tırtılına karşı Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Simav ilçesinde bazı tarlalarda ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" görülmeye başlaması üzerine hareket geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarlalarda inceleme yaptı. Ekipler, üretici ve yerel yöneticileri zararlıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla yapılan açıklamada, " Simav ilçemizde, Ayçiçek ekili alanlarda zarara neden olan çayır tırtılı ile ilgili ilçemizde sörvey ve inceleme çalışmaları yapıldı. Demirciköy, Çitgöl, Naşa ve Güney kasabalarının kullandığı göl arazisinde yapılan incelemelerde bazı bölgelerde zararlıya rastlandı. İl Tarım ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince mücadele yöntemi ile ilgili çiftçiler ve yerel yöneticilere bilgiler verildi" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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