Siirtli üreticilere yerli susam ve çeltik tohumu - Haberler

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Siirtli üreticilere yerli susam ve çeltik tohumu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Siirtli üreticilere yerli susam ve çeltik tohumu

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü "Bu topraklar çeltik ve susam yeniden hayat buluyor" projesi çerçevesinde üreticilere yerli susam ve çeltik tohumu dağıtılacak.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü "Bu topraklar çeltik ve susam yeniden hayat buluyor" projesi çerçevesinde üreticilere yerli susam ve çeltik tohumu dağıtılacak.

Yıllar önce geleneksel yöntemler ile yetiştirilen ve Siirt'in ekonomisinde önemli yere sahip olan susam ve çeltik üretimini 2022 yılında yaygınlaştırmak üzere dağıtılma kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülerek desteklenecek olan proje ile toplamda bin dekar alanda yerli ve geleneksel tohumlarla susam ve çeltik tohumu dağıtılacak. Proje bedelinin yüzde 75 'i üreticiye hibe şeklinde verilecektir. İl ve ilçe teknik elemanları tarafından projeyi tanıtmak için köy ziyaretleri ve çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde susam ve çeltik tohumu almak isteyen üreticilerin Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabilecek. Susam ve çeltik tohumu için son başvuru tarihi 30 Nisan olduğu duyuruldu. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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