Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Orta Vadeli Programı Değerlendirdi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare edilerek hazırlanan 2025-2027 dönemlerini kapsayan yeni Orta Vadeli Programın (OVP) ülkeye, millete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Kuzu, enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bu yeni programın önemli bir yol haritası oluşturacağını belirtti. Yapısal reformlarla atılacak güçlü adımların, hem iş dünyasının hem de ülkede rekabet gücünü artıracağına dikkat çeken Kuzu, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra reel sektörün taleplerine daha fazla kulak verilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kuzu, bu süreçte iş dünyası temsilcileri olarak kendilerinin de Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için yatırımlarına, istihdam oluşturmaya, üretime ve ihracata kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - SİİRT